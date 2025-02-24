إردوغان: يجب إشراك أوكرانيا "بالتأكيد" في المحادثات مع روسيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة إشراك أوكرانيا في أي محادثات لإنهاء الصراع بعد لقاء بين مسؤولين أميركيين وروس في السعودية الأسبوع الماضي.



وقال إردوغان بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء "إذا كان من المقرر الحصول على نتائج من العملية الجديدة، فيجب بالتأكيد إشراك أوكرانيا في العملية ويجب إنهاء هذه الحرب من خلال مفاوضات متبادلة".



وأضاف: "من حيث المبدأ، نرحّب برغبة ترامب في إنهاء الحرب من خلال المفاوضات لا يمكن فتح الطريق إلى السلام العادل والدائم إلا بمعادلة يتم فيها تمثيل جميع الأطراف المعنية".



والتقى إردوغان الإثنين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أنقرة، وكان التقى الأسبوع الماضي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.