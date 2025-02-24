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الاجهزة الامنية الاسرائيلية: عشرات السوريين الراغبين بالعمل في اسرائيل سينقلون الى مستوطنات الجولان
أخبار دولية
2025-02-24 | 12:16
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الاجهزة الامنية الاسرائيلية: عشرات السوريين الراغبين بالعمل في اسرائيل سينقلون الى مستوطنات الجولان
اعلنت الاجهزة الامنية الاسرائيلية ان هيئة خاصة قامت بجمع اسماء عشرات السوريين الذين يرغبون في العمل في اسرائيل، وستقوم قريبا نقلهم للعمل في مستوطنات الجولان السوري المحتل في فرعي البناء والزراعة. على ان يكون نقلهم منظمًا من سوريا الى اسرائيل والعودة مساء.
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