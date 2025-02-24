ترامب: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إنه تحدث مع زعماء مجموعة السبع هو ونظيره الفرنسيّ إيمانويل ماكرون.



وقال إنّ جميعهم عبروا في المكالمة عن سعيهم لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.



وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال بعد المكالمة أنه يجري أيضا "مناقشات جادة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب و"التعاملات التنموية الاقتصادية الكبرى التي ستتم بين الولايات المتحدة وروسيا".



وأكّد ترامب الإثنين أنّ اتفاقا مع أوكرانيا بشأن المعادن الثمينة التي تملكها أصبح "قريبا جدا"، وذلك خلال محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض.



وأعلن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يزور البيت الأبيض "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل"، في ظل تقارب واشنطن مع موسكو، بعد ثلاث سنوات من بدء الحرب.



وقال إنّ الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع.



وقال إيمانويل ماكرون من جهته إنّ أوروبا مستعدة "لتعزيز" دفاعها.



وأضاف: "هدفنا المشترك هو بناء سلام متين ودائم" في أوكرانيا، مضيفا أنه يأمل في مشاركة أميركية "قوية" لضمان ذلك.



ولفت إلى أنّ أوكرانيا "يجب أن تشارك" في المحادثات لإنهاء الحرب.