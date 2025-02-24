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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تصعيدًا لسياسة "الضغوط القصوى"
أخبار دولية
2025-02-24 | 15:10
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تصعيدًا لسياسة "الضغوط القصوى"
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة مرتبطة بإيران، بمن فيهم رئيس شركة النفط الوطنية بسبب التوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.
وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة "الضغوط القصوى" من خلال العقوبات على طهران، وهو ما يعكس نهجه خلال ولايته الأولى.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن والشاحنين والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل نشاطاتها المزعزعة للاستقرار".
وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة كل أدواتنا المتاحة لاستهداف كل جوانب سلسلة إمدادات النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل في النفط الإيراني يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة".
ومن بين المستهدفين الاثنين حميد بوفارد، نائب وزير النفط الإيراني، والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
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