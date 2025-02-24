وزارة الدفاع السعودية: وزير الدفاع توجه إلى واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع السعودية إن وزير الدفاع توجه إلى العاصمة الأميركية واشنطن "لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".



ولم تكشف وزارة الدفاع عن أسباب الزيارة بالتفصيل، لكنها تأتي بعد أن استضافت المملكة مؤخرًا مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا لإجراء مباحثات بشأن الحرب في أوكرانيا واستعادة علاقات أوسع بين موسكو وواشنطن.