ماكرون: السلام لا يمكن أن يعادل "استسلام أوكرانيا"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب أن السلام لا يمكن أن يعني "استسلام" أوكرانيا، محذرا من عالم ينتصر فيه "قانون الأقوى".



وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب "هذا السلام لا يمكن أن يعني استسلام أوكرانيا".