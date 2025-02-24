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وزير الاقتصاد السوري يبحث استئناف التعاون بين بلاده والبنك الدولي
أخبار دولية
2025-02-24 | 16:56
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وزير الاقتصاد السوري يبحث استئناف التعاون بين بلاده والبنك الدولي
التقى وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان بمدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي الاثنين لبحث استئناف التعاون مع البنك، بعد تعليقه في ظل حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
ومنذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول، يحاول حكام سوريا الجدد استعادة العلاقات مع المؤسسات الدولية لدعم إعادة إعمار البلاد وإحياء اقتصادها المتضرر من العقوبات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن عبد الحنان "بحث مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جون كريستوف، استئناف العلاقات بين البنك وسوريا وآفاق تطويرها".
واقترح عبد الحنان "تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والبنك لإجراء تقييم لبداية جديدة لعمل البنك في سوريا".
ولفت إلى أن "نوعية التمويل التي سيقدمها البنك هي التي تحدد نوع المشاريع التي سيتم تمويلها".
أخبار دولية
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