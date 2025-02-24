الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الاقتصاد السوري يبحث استئناف التعاون بين بلاده والبنك الدولي

أخبار دولية
2025-02-24 | 16:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاقتصاد السوري يبحث استئناف التعاون بين بلاده والبنك الدولي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الاقتصاد السوري يبحث استئناف التعاون بين بلاده والبنك الدولي

التقى وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان بمدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي الاثنين لبحث استئناف التعاون مع البنك، بعد تعليقه في ظل حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. 
     
ومنذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول، يحاول حكام سوريا الجدد استعادة العلاقات مع المؤسسات الدولية لدعم إعادة إعمار البلاد وإحياء اقتصادها المتضرر من العقوبات. 
     
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن عبد الحنان "بحث مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جون كريستوف، استئناف العلاقات بين البنك وسوريا وآفاق تطويرها".
     
واقترح عبد الحنان "تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والبنك لإجراء تقييم لبداية جديدة لعمل البنك في سوريا". 
     
ولفت إلى أن "نوعية التمويل التي سيقدمها البنك هي التي تحدد نوع المشاريع التي سيتم تمويلها".

أخبار دولية

الاقتصاد

السوري

استئناف

التعاون

بلاده

والبنك

الدولي

LBCI التالي
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على قطاعات اقتصادية بسوريا
زيلينسكي: لإحلال سلام دائم في أوكرانيا هذه السنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-05

شقير يبحث مع نائب رئيس غرفة مرسيليا في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والفرنسي

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-29

وزير الاقتصاد عرض ووزير الخارجية الإماراتي علاقات التعاون والتطورات في المنطقة

LBCI
خبر عاجل
2025-02-04

الرئيس عون لرئيس وزراء قطر: نُثمّن عالياً الدور القطري في دعم اقتصاد لبنان لا سيما في قطاع النفط والغاز ونتطلع إلى استئناف أعمال التنقيب قريباً بالتعاون مع توتال

LBCI
أخبار دولية
2025-01-26

وزير الخارجية الإيرانية من كابول: قضية المياه تتطلّب تعزيز التعاون بين البلدين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:48

الفاتيكان: البابا حصل على قسط جيد من الراحة ليلا

LBCI
أخبار دولية
03:23

وزير البترول المصري: أعمال الحفر في مشروع استكمال تنمية حقل ظهر استؤنفت منتصف شباط

LBCI
أخبار دولية
02:29

انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري... الشرع: وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة هو واجب وفرض

LBCI
أخبار دولية
02:20

مصرع تسعة جنود كولومبيين إثر سقوط شاحنتهم في واد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-10

ترامب يقول إنه يحضّر لعقد لقاء مع بوتين

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-04

رئيس الوزراء القطريّ: لا شك أن قطر ستكون حاضرة في اعادة الاعمار وسيتم بحث هذا الملف بعد تشكيل الحكومة

LBCI
حال الطقس
2025-02-12

اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

ارفعوا يدكم عن القضاء ليكون العدل بخير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
ثقافة
13:35

نهضة فنية وثقافية عاشها لبنان منذ ستينيات القرن الماضي

LBCI
أخبار دولية
13:28

الإستعدادات للحوار الوطنيّ من دمشق... بالتفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر

LBCI
أخبار دولية
13:16

على الجبهة السورية - الإسرائيلية... ذرائع متعددة تستند إليها تل أبيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

ارفعوا يدكم عن القضاء ليكون العدل بخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ثقة لا ثقة او إمتناع... هكذا ستتوزع أصوات الكتل النيابية في جلستي الثقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

حضرة النواب خُطَب جلسة الثقة ما لازم تتعدى الـ ١٠ دقايق!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:44

بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
15:24

من دون اي خسارة لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي بعد فوزه على الامارات بنتيجة ٩١-٨٨

LBCI
خبر عاجل
14:54

ابو فاعور لـ عشرين 30: سنشارك عبر وفد رفيع المستوى في واجب العزاء ولم نشارك في التشييع لأننا ارتأينا أنه سيتخلّله كلام سياسي ننأى بأنفسنا عنه لعدم تحمّل وزر هذه المشاركة وجنبلاط يُبقي الاخلاقيات فوق السياسة ويجب التمييز بين المواساة والموقف السياسي

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزير الصّحة يُقفل الحضانات غدًا في المناطق الجبلية من علو 500 متر وما فوق

LBCI
خبر عاجل
13:42

منتخب لبنان يواجه الإمارت ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة... تابعوا المباراة في التاسعة مساء عبر الـLB2 و lbcgroup.tv

LBCI
آخر الأخبار
14:35

النائب السابق فارس سعيد لـ "عشرين 30": لم أتفاجأ من الحشود في التشييع أمس ولكن هل الحزب قادر على استثمار هذه القدرة بالمشروع اللبناني في الداخل؟

LBCI
أخبار دولية
12:16

الاجهزة الامنية الاسرائيلية: عشرات السوريين الراغبين بالعمل في اسرائيل سينقلون الى مستوطنات الجولان

LBCI
أخبار لبنان
04:47

بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More