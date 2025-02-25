إنذار جوي في عموم أوكرانيا وصواريخ كروز تتجه صوب كييف

أطلقت السلطات الأوكرانية صباح الثلاثاء إنذارا جوّيا في سائر أنحاء البلاد للتصدّي لقصف روسي، مشيرة إلى أنّها رصدت صواريخ كروز متّجهة نحو العاصمة كييف.



وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "الإنذار الجوي متواصل. ابقوا في الملاجئ إلى حين يزول الخطر".