روسيا أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.