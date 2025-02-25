ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين أنّه من الممكن التوصل إلى "هدنة" في أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة".



وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية بعدما عقد مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض اجتماعا خصّص في جزئه الأكبر لبحث الحرب في أوكرانيا "أولا نحن بحاجة إلى هدنة. أعتقد أنه يمكن التوصل إليها في الأسابيع المقبلة".



وأضاف "يجب أن تكون الخطة على النحو التالي: مفاوضات بين الولايات المتّحدة وروسيا وبين الولايات المتحدة وأوكرانيا"، مرحّبا بإعلان ترامب عن زيارة محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض.



وبشأن الهدنة المحتملة بين روسيا وأوكرانيا قال ماكرون إنّه "إذا لم يتم احترامها فسيكون ذلك أفضل دليل على عدم جدية روسيا".



ودعا الرئيس الفرنسي الولايات المتّحدة إلى تأكيد تضامنها مع الأوروبيين إذا ما انتهت المعارك في أوكرانيا.



وقال ماكرون إنّه تحدّث إلى 30 من الزعماء الأوروبيين وحلفاء لهم، مؤكدا أن العديد من هؤلاء كانوا منفتحين على التوصّل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.



وسأل ماكرون "إذا تعرّضنا لهجوم، فلنتخيّل للحظة أنّ روسيا انتهكت هذه المعاهدة. ماذا سيحدث؟ هم بحاجة إلى رسالة التضامن هذه من الولايات المتحدة".