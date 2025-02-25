لافروف في طهران... وهذا ما سيناقشه مع نظيره الإيراني

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى طهران اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.



وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن لافروف سيناقش مع نظيره الإيراني قضايا إقليمية وثنائية خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.