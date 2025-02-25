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زعيم كوريا الشمالية: الأسلحة من دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية

أخبار دولية
2025-02-25 | 02:17
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زعيم كوريا الشمالية: الأسلحة من دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية
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زعيم كوريا الشمالية: الأسلحة من دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية‭‭ ‬‬الشمالية اليوم الثلاثاء عن الزعيم كيم جونغ أون قوله إن بلاده قطعت شوطا طويلا لبناء جيش قوي لكن الأسلحة من دون أيديولوجية مجرد "قطع حديدية"، وشدد على الولاء للوطن خلال حديثه مع نخبة الفرق العسكرية.

تأتي تصريحات كيم التي أدلى بها في جامعة كيم إيل سونج للسياسة في وقت تزداد فيه حالة عدم اليقين السياسي داخل البلاد مع انتشار تقارير تفيد بأن قوات كورية شمالية قوامها أكثر من 10 آلاف جندي وتقاتل إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، تكبدت خسائر فادحة.

وقال كيم إن الجيش الكوري الشمالي يسعى إلى أن يصبح الأقوى في العالم، وإن تركيز هذه المهمة يجب أن ينصب "على المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية لجيش الحزب والشعب".

وأضاف أن "الأسلحة دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية... وبناء الجيش ينبغي أن يمنح الأولوية دائما وبشكل كامل لجعل الجيش قويا سياسيا وأيديولوجيا وأخلاقيا".

وقال كيم إن الحزب الحاكم يقدر بشدة "الولاء والبطولة اللذين لا مثيل لهما في التغلب على الصعوبات والتضحية بسعادة إذا دعت الدولة لذلك"، وأضاف أن "التفوق الإيديولوجي والأخلاقي للجيش يعني التفوق النوعي للجيش".

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