مصدران لرويترز: شركة الاتحاد للطيران التابعة لأبوظبي تعتزم الإعلان عن إطلاق طرح عام أوليّ

تعتزم شركة الاتحاد للطيران التابعة لأبوظبي الإعلان عن إطلاق طرح عام أوليّ بمليار دولار هذا الأسبوع، وفق ما أكّد مصدران.



وقال المصدران لرويترز إنّ ذلك سيكون أول طرح عام لشركة طيران خليجية كبرى منذ ما يقرب من عامين.



وأوضحا أنّ شركة الطيران تخطط لطرح 20 في المئة من أعمالها من خلال بيع أسهم جديدة لتمويل طموحات نموها.

