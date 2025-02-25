منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء الهجمات على الرعاية الصحية في الضفة الغربية

عبّر مسؤول في منظمة الصحة العالمية عن قلق المنظمة البالغ إزاء الهجمات على الرعاية الصحية في الضفة الغربية.



وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركور، في مؤتمر صحافيّ: "نرى تصاعدًا بشكل صارخ في بؤر العنف والهجمات في الوقت الراهن على قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية".