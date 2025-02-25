قاليباف: حزب الله هو جزء من القوة الوطنية والضامن لأمن لبنان

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، في الجلسة العلنية لمجلس الشورى، إن تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله وصفي الدين كان دليلاً على وحدة المقاومة والقوة المتنامية لحزب الله في لبنان.



وأضاف قاليباف ان الحزب هو جزء من القوة الوطنية والضامن لأمن لبنان .



وقال إن "الأولوية بالنسبة للحزب هي المصالح الوطنية مع التأكيد على عدم تدخل أي قوة أجنبية"، مشيرا الى ان ايران تعتبر أن التوافق الداخلي ضروري لأمن لبنان وتدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الحكومة والمقاومة.

