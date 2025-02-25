البنك الدوليّ يقدر كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بأكثر من 500 مليار يورو

قدَّر البنك الدولي حاجات الإعمار في أوكرانيا بحوالى 524 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من الحرب التي بدأتها روسيا.وقالت مفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي مارتا كوس، وفقا لبيان مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية، إن "هذا التقييم يسلط الضوء على الضرر الهائل الذي ألحقته روسيا بأوكرانيا".وأضاف البيان أن هذا الرقم المقدر على مدى عشر سنوات، يعادل "2,8 مرة الناتج المحلي الإجمالي" لأوكرانيا في عام 2024.أدى الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 شباط 2022 إلى مقتل عشرات الآلاف، وأرغم الملايين على النزوح أو اللجوء، وتسبب بدمار هائل في المباني السكنية ومنشآت الطاقة.بلغت تقديرات سابقة في شباط 2023 وآذار 2024، 392 مليار يورو و464 مليار يورو على التوالي.ونقل البيان عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله "في العام الماضي، ازدادت حاجات الإعمار في أوكرانيا بشكل مطرد بسبب الهجمات الروسية المتواصلة".