السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وتهديد الأمن القومي لدول المنطقة

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء رفض القاهرة لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني حتى لا تتم "تصفية" القضية الفلسطينية.



وشدد، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية، على ضرورة تجنب التسبب في تهديد للأمن القومي لدول المنطقة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار غضب العالم العربي بخطته لنقل أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من غزة وفرض السيطرة الأميركية على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".