قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لإرساء السلام في أوكرانيا بأسرع وقت

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى إرساء السلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن ويدعو إلى سلام دائم، لكن من دون أن يتضمّن أيّ إشارة إلى وحدة أراضي هذا البلد، رغم تحفّظات.

وحصل القرار، الذي أعدته أميركا بدعم من روسيا، على تأييد عشرة أعضاء، بمن فيهم روسيا، وامتناع الأعضاء الخمسة الباقين عن التصويت وهم فرنسا وبريطانيا، اللتين لم تستعملا حق النقض رغم اعتراضهما على القرار، وسلوفينيا واليونان والدنمارك.