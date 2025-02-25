لافروف: موسكو على يقين من أن التدابير الدبلوماسية لا تزال مطروحة

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارة لإيران أنّ موسكو على يقين من أن التدابير الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بحل المشكلات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.



وشهدت العلاقات بين روسيا وإيران تقاربا في السنوات القليلة الماضية، إذ تدعم طهران موسكو في حملتها العسكرية في أوكرانيا.