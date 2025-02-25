في برلين... محاكمة أربعة عناصر من حماس

بدأت في برلين محاكمة أربعة عناصر من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يشتبه في قيامهم بالتخطيط لشن هجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا.



ووصفه ممثلو الادعاء بأنها أول قضية ينظرها القضاء ضد عناصر من الحركة الإسلامية في ألمانيا.



وجرى إلقاء القبض على عناصر حماس في أواخر عام 2023 للاشتباه في تخطيطهم لهجمات، وفقا لما ذكره الادعاء في ذلك الوقت.



وقال المدعي العام يوخن فاينجارتن لرويترز: "للمرة الأولى في ألمانيا، يواجه مشتبه بهم اتهامات بالمشاركة كأعضاء في منظمة حماس الأجنبية".



وأضاف أن الأربعة متهمون بالسعي لتحديد مكان مستودع أسلحة سري في بولندا لشن هجمات محتملة، وكانوا يتلقون الأوامر من نائب قائد كتائب القسام في لبنان.



وبحسب تصريحات سابقة من الادعاء فإنهم متهمون أيضا باستخدام مخازن أسلحة أخرى في أوروبا.