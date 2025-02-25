وزير خارجية بريطانيا: حان الوقت لمصادرة الأصول الروسية

رأى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن على أوروبا أن تنتقل من مرحلة تجميد الأصول الروسية إلى مصادرتها.



وقال أمام البرلمان: "هذه ليست قضية يمكن لأي حكومة أن تتحرك فيها بمفردها. يتعين علينا أن نعمل مع حلفائنا الأوروبيين"، مشيرا إلى أن المسألة نوقشت بين دول مجموعة السبع ومع حلفاء دوليين آخرين.



وأضاف: "بالطبع، يتعين على أوروبا أن تتحرك سريعا، وأعتقد أننا يجب أن ننتقل من تجميد الأصول إلى مصادرتها".