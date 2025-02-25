29 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في جنوب غرب أفغانستان

قتل 29 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة وزخات من البَرَد هطلت على ولايتين في جنوب غرب أفغانستان، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.



وأدت "عاصفة من البَرَد الى مقتل 21 شخصا وإصابة ستة أشخاص" في ولاية فراه، بحسب ما أفاد المسؤول عن قسم إدارة الكوارث المحلي محمد يسرائيل سيار. وفي ولاية قندهار، أحصى قسم إدارة الكوارث مقتل ثماني نساء وأطفال جراء الأمطار الغزيرة.