نتنياهو يجدد تأكيده على استمرار الوجود الإسرائيلي في سوريا والضفة الغربية

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيده على استمرار الوجود الإسرائيلي في كل من سوريا والضفة الغربية في المستقبل القريب.