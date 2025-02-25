البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري: تنديد بتصريحات نتنياهو ودعوة لحصر السلاح بيد الدولة

أكد المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري رفض "التصريحات الاستفزازية" الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والتي أكّد فيها أن بلاده لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب دمشق.



وفي بيان ختامي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، شدد المجتمعون على "رفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الاسرائيلي ودعوة المجتمع الدولي" الى "الضغط لوقف العدوان والانتهاكات"، بموازاة "إدانة التوغل الاسرائيلي في الأراضي السورية".



واعتبر البيان الختامي أن التشكيلات المسلحة هي "جماعات خارجة عن القانون".



ودعا المجتمعون إلى "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون"، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها عقب إسقاط الرئيس بشار الأسد.