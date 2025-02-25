البيت الأبيض: إيلون ماسك سيحضر الأربعاء أول اجتماع لحكومة ترامب

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أن إيلون ماسك الذي أوكل إليه دونالد ترامب الإشراف على هيئة الكفاءة الحكومية، سيحضر الاجتماع الأول الذي تعقده الأربعاء حكومة الرئيس الأميركي منذ بدء ولايته الثانية.



ولا يشغل ماسك، أغنى أغنياء العالم، منصبا حكوميا رسميا أو يحظى بسلطة اتخاذ القرار لكنه يعدّ "موظفا حكوميا خاصا" و"مستشارا بارزا للرئيس".