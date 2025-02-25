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أوكرانيا وافقت على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-02-25 | 14:51
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أوكرانيا وافقت على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة
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أوكرانيا وافقت على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة

أفاد مسؤول أوكراني رفيع، بأن أوكرانيا وافقت على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة ويمكن أن توقعه الجمعة.
     
وقال المسؤول رفيع لفرانس برس، إن "مسؤولي الحكومة يعكفون الآن للعمل على التفاصيل".

وأضاف: "حاليا، نحن ننظر في القيام بزيارة إلى واشنطن الجمعة لتوقيع الاتفاق".

وأشار الى واشنطن "حذفت كل البنود التي لم تكن تلائمنا، خصوصا تلك المتعلقة بـ500 مليار دولار"، في إشارة مطلب أميركي بأن توفر كييف معادن بهذه القيمة.
     

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