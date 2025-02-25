وزير الخارجية الفرنسي: باريس فرضت "قيودا" على دخول وحركة بعض "الشخصيات الجزائرية"

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن بلاده أقرت "قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية تطال بعض الشخصيات الجزائرية".



وأوضح بارو أنها "إجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه"، وذلك عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر.



ولم يحدد في تصريحاته لشبكة "بي إف إم تي في" متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها.



وأشار إلى أن هذه الإجراءات اتخذت من أجل "تعزيز أو الدفاع عن مصالح الفرنسيين"، متحدثا عن قضايا عالقة مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر أو "استعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي".



لكنه أكد استعداد باريس "لاتخاذ المزيد" منها في حال "لم يُستأنف" التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال. وحذر "لكنني سأفعل ذلك عن دراية ومن دون الإعلان عنه بالضرورة".



واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو هذا الرفض أمرا "غير مقبول".

