غارات اسرائيلية تستهدف موقعين عسكريين جنوب دمشق

وأضاف المرصد أن الضربات التي استهدفت المقر الواقع في منطقة الكسوة، "تسببت بمقتل شخصين على الأقل"، من دون ان يتمكن من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.

استهدفت سلسلة غارات اسرائيلية ليل الثلاثاء موقعين عسكريين جنوب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما أفاد مراسلو فرانس برس عن سماع دوي انفجارات وتحليق طائرات حربية في سماء العاصمة.وأورد المرصد أن "طائرات اسرائيلية استهدفت بأربع ضربات مقرا لفرقة عسكرية يقع جنوب غرب دمشق، تزامنا مع ضربات استهدفت مقرا آخر في بلدة ازرع في محافظة درعا جنوبا".