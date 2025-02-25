وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش هاجم جنوب سوريا اليوم الثلاثاء.



وقال المتحدث باسمه في بيان: "سلاح الجو يهاجم بقوة في جنوب سوريا في إطار السياسة الجديدة التي حددناها لتهدئة جنوب سوريا، والرسالة واضحة، لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان".