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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان
أخبار دولية
2025-02-25 | 16:58
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش هاجم جنوب سوريا اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسمه في بيان: "سلاح الجو يهاجم بقوة في جنوب سوريا في إطار السياسة الجديدة التي حددناها لتهدئة جنوب سوريا، والرسالة واضحة، لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان".
أخبار دولية
الدفاع
الإسرائيلي:
لجنوب
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