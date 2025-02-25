الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف في جنوب سوريا أهدافا عسكرية تحتوي على أسلحة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ غارات جوية على جنوب سوريا استهدفت مواقع عسكرية تحتوي على أسلحة.



وقال الجيش في بيان إنه "ضرب في خلال الساعات الماضية أهدافا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع عديدة تحتوي على أسلحة"، من دون تحديد أين بالضبط وقعت تلك الغارات الجوية.