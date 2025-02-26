ترامب يقترح "بطاقة ذهبية" بخمسة ملايين دولار من أجل الجنسية الأميركية

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء برنامجا بديلا للتأشيرات للمستثمرين الأجانب يطلق عليه "البطاقة الذهبية" التي يمكن شراؤها مقابل خمسة ملايين دولار كوسيلة للحصول على الجنسية الأميركية.



وقال ترامب للصحفيين إن "البطاقة الذهبية" ستحل محل برنامج تأشيرات المستثمرين المهاجرين (إي.بي-5)، الذي يمنح الإقامة الدائمة لمن يساهمون بمبالغ طائلة في توفير وظائف في الولايات المتحدة أو الحفاظ عليها.



يمنح برنامج (إي.بي-5) الأجانب الذين يتعهدون بالاستثمار في الشركات الأميركية "البطاقة الخضراء" أو الإقامة الدائمة.



وقال ترامب "سنبيع بطاقات ذهبية... سنحدد سعرها عند حوالي خمسة ملايين دولار".



وذكر ترامب أن البطاقة الذهبية "ستمنحكم امتيازات البطاقة الخضراء علاوة على كونها طريقا للحصول على الجنسية (الأميركية)، وسيأتي الأثرياء إلى بلادنا عبر شراء هذه البطاقة".



وأضاف أنه سيكشف عن التفاصيل حول البرنامج خلال أسبوعين.