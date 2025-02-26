روبيو ووزير الدفاع السعودي ناقشا أمن المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود ناقشا سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي بشكل مشترك، بما في ذلك أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة.



وأضافت الوزارة أن المناقشات شملت غزة وسوريا ولبنان.

