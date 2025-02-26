مقتل 18 شخصا في حادث حافلة في تايلاند

لقي 18 شخصا مصرعهم في حادث حافلة وقع شرق بانكوك الثلاثاء ونجم عن تعطّل المكابح، بحسب ما أعلنت الشرطة التايلاندية.



وأوضحت الشرطة أنّ الحافلة المكوّنة من طابقين كان على متنها 49 شخصا، معظمهم أعضاء في المجلس البلدي المحلّي، حين انحرفت عن الطريق أثناء نزولها على طريق منحدر في مقاطعة براشين بوري، شرق العاصمة.



وقال الملازم في الشرطة سيواباس فوريباتشايبونتشو "تمّ العثور على 17 شخصا أمواتا في مكان الحادث وتوفي آخر في المستشفى".



وأضاف "لقد استجوبنا السائق فقال لنا إنّ الفرامل تعطّلت أثناء نزول الحافلة على الطريق المنحدر".