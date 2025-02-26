زلزال بقوة 6,1 درجة قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع صباح الأربعاء قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية، من دون أن ترد في الحال تقارير عن تسبّبه بإصابات أو أضرار.



وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 6,55 (22,55 ت غ الثلاثاء) على عُمق 10 كيلومترات قبالة سواحل مقاطعة شمال سولاويزي.



من جهتها، قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية إنّ قوة الزلزال بلغت 6 درجات، مشيرة إلى أنّ لا خطر لحدوث تسونامي من جرائه.



وأفاد عدد من سكّان مقاطعة سولاويزي الشمالية أنّهم أصيبوا بالذعر عندما وقع الزلزال.