اتفاق لتبادل سجناء فلسطينيين تأخر إطلاقهم بجثامين أربع رهائن إسرائيليين

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من الاستخبارات المصرية ليل الثلاثاء-الأربعاء أنّ الوسطاء بين إسرائيل وحماس توصّلوا إلى اتفاق يقضي بأن تطلق الدولة العبرية سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان مقررا أن تفرج عنهم الأسبوع الماضي مقابل أن تسلّمها الحركة الفلسطينية جثث أربع رهائن إسرائيليين.



وقالت القناة التلفزيونية إنّ "الوسطاء توصلوا لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم الأسبوع الماضي".



وأضافت أنّ الاتفاق ينصّ على أن يتمّ الإفراج عن جميع هؤلاء السجنا الفلسطينيين "بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة وذلك تحت إشراف مصر".



وأكّدت حماس التوصّل إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنّه يندرج في إطار المرحلة الأولى من الهدنة السارية بينها وبين إسرائيل في قطاع غزة.

