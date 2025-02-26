غارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية تحوي أسلحة في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ ليل الثلاثاء غارات جوية على مواقع عسكرية في جنوب سوريا "تحتوي على أسلحة"، في ضربات جاءت بعد تهديد الدولة العبرية بجعل هذه المنطقة منزوعة السلاح.



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قتيلين على الأقلّ جراء "أربع ضربات إسرائيلية استهدفت مقرا لفرقة عسكرية في منطقة الكسوة جنوب غرب دمشق"، من دون أن يتمكن من تحديد إذا كانا مدنيّين أم عسكريين.



وطالت ضربات أخرى موقعين على الأقل في محافظة درعا (جنوب سوريا)، أحدهما تل الحارة الاستراتيجي الذي يعد أعلى نقطة في المحافظة ويشرف على مساحات واسعة من الجولان وشمال إسرائيل، وفق المرصد.



كما تعرّض موقع عسكري في بلدة ازرع لقصف إسرائيلي، وفق المصدر نفسه.

