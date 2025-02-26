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روسيا تعلن إسقاط 128 مسيّرة أوكرانية فوق مناطقها وشبه جزيرة القرم

أخبار دولية
2025-02-26 | 00:36
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روسيا تعلن إسقاط 128 مسيّرة أوكرانية فوق مناطقها وشبه جزيرة القرم
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روسيا تعلن إسقاط 128 مسيّرة أوكرانية فوق مناطقها وشبه جزيرة القرم

اعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء انها أسقطت 128 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة وشبه جزيرة القرم، في واحدة من أكبر الهجمات المماثلة التي تستهدف روسيا منذ بداية الحرب.
     
وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 128 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية"، بما فيها 83 فوق منطقة كراسنودار (جنوب غرب) و30 فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

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