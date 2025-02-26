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تايوان تنشر قوات بعد إعلان الصين القيام بتدريبات بالذخيرة الحية قبالة الجزيرة
أخبار دولية
2025-02-26 | 01:53
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تايوان تنشر قوات بعد إعلان الصين القيام بتدريبات بالذخيرة الحية قبالة الجزيرة
نشرت تايوان قوات الأربعاء بعدما أعلنت الصين إجراء تدريبات "بالذخيرة الحية" قبالة الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وفق ما أفادت وزارة الدفاع التايوانية التي وصفت المناورات بأنها خطرة.
وقالت الوزارة التايوانية إن الصين نشرت 32 طائرة حول تايوان وأعلنت "تدريبات بالذخيرة الحية" في منطقة تبعد نحو 40 ميلا بحريا (74 كيلومترا) قبالة جنوب الجزيرة، ما دفع تايبيه إلى إرسال قوات بحرية وجوية وبرية "للمراقبة والرد بشكل مناسب".
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