رويترز: اتفاق للإفراج عن معتقلين فلسطينيين مقابل جثث رهائن إسرائيليين

كشف مصدر مصري مطلع إن الوسطاء توصلوا إلى اتفاق للإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين الذين كان مقررا الإفراج عنهم يوم السبت، بالتزامن مع تسليم رفات أربعة رهائن إسرائيليين تحت إشراف مصر.



ولم يحدد المصدر موعدا للإفراج عن المعتقلين.