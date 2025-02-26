فصيل فلسطيني متحالف مع حماس يسلم جثة رهينة إسرائيلي غدا

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين على قناتها على تطبيق تيليغرام اليوم الأربعاء أنها ستفرج عن رفات الرهينة الإسرائيلي أوهاد ياهلومي غدا الخميس.



وألوية الناصر صلاح الدين فصيل فلسطيني مسلح في غزة متحالف مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وجثة أوهاد هي واحدة من أربع جثث من المقرر أن تسلمها حماس في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.