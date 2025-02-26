زعيم كوريا الشمالية يدعو لتحديث الجيش استعدادا لأي حرب

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية في كوريا الشمالية الأربعاء أن الزعيم كيم جونغ أون دعا خلال زيارة لأكاديمية عسكرية‭ ‬إلى بناء جيش قوي وحديث لمجابهة أي حرب.



وقالت الاستخبارات في كوريا الجنوبية إن زيارات أجراها كيم لتفقد وحدات عسكرية ووحدات تدريب ربما تكون في إطار استعدادات لإرسال المزيد من الجنود إلى روسيا.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم انتقد خلال زيارته الأحدث للأكاديمية العسكرية سوء الإدارة واستغلال المرافق التعليمية بالمنشأة، وقال إنها لم تتماش مع مساعي الحزب الحاكم إلى "الحداثة والشخصية المتقدمة" في بناء جيش قوي.



وأضافت الوكالة أنه حدد مهاما لتجديد المرافق وزيادة التعليم مع التركيز على الممارسة العملية حتى يتعلم الطلاب عن "التجارب الفعلية للحرب الحديثة" ومن أجل إتقان استخدام الأسلحة المتقدمة والمعدات التقنية.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله "الوضع الدولي الحالي... يتطلب من القوات المسلحة التأقلم بشكل كامل مع (متطلبات) الحرب".





