19 قتيلا على الأقل في تحطم الطائرة العسكرية في السودان الثلاثاء

قتل 19 شخصا على الأقل بتحطّم طائرة نقل عسكرية في أم درمان بشمال الخرطوم، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء في حصيلة محدثة بعدما أفادت لجان تنسيق في اليوم السابق بمقتل 10 أشخاص.



وقالت الوزارة في بيان "البحث جار عن بقية الشهداء تحت الأنقاض" مضيفة أن جهاز الإسعاف نقل مدنيين مصابين بينهم طفلان، إلى مستشفى قريب.