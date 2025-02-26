الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
12
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
12
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
19 قتيلا على الأقل في تحطم الطائرة العسكرية في السودان الثلاثاء
أخبار دولية
2025-02-26 | 03:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
19 قتيلا على الأقل في تحطم الطائرة العسكرية في السودان الثلاثاء
قتل 19 شخصا على الأقل بتحطّم طائرة نقل عسكرية في أم درمان بشمال الخرطوم، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء في حصيلة محدثة بعدما أفادت لجان تنسيق في اليوم السابق بمقتل 10 أشخاص.
وقالت الوزارة في بيان "البحث جار عن بقية الشهداء تحت الأنقاض" مضيفة أن جهاز الإسعاف نقل مدنيين مصابين بينهم طفلان، إلى مستشفى قريب.
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتيلا
الأقل
الطائرة
العسكرية
السودان
الثلاثاء
التالي
وصول الرئيس السوري الانتقالي إلى الأردن
زعيم كوريا الشمالية يدعو لتحديث الجيش استعدادا لأي حرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:07
ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة العسكرية السودانية إلى 46 قتيلا
أخبار دولية
07:07
ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة العسكرية السودانية إلى 46 قتيلا
0
أخبار دولية
2025-01-03
قتيلان على الأقل في تحطّم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
أخبار دولية
2025-01-03
قتيلان على الأقل في تحطّم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
0
أخبار دولية
2025-01-29
مقتل 18 شخصًا في تحطّم طائرة في جنوب السودان
أخبار دولية
2025-01-29
مقتل 18 شخصًا في تحطّم طائرة في جنوب السودان
0
آخر الأخبار
2025-01-29
راديو مرايا التابع للأمم المتحدة: مقتل 18 في تحطم طائرة بجنوب السودان
آخر الأخبار
2025-01-29
راديو مرايا التابع للأمم المتحدة: مقتل 18 في تحطم طائرة بجنوب السودان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:48
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب زاد بشكل كبير
أخبار دولية
08:48
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب زاد بشكل كبير
0
أخبار دولية
08:47
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة
أخبار دولية
08:47
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة
0
أخبار دولية
08:45
ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك
أخبار دولية
08:45
ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك
0
أخبار دولية
08:27
الأونروا: الضفة الغربية أصبحت "ساحة معركة" مع مقتل أكثر من 50 شخصا خلال خمسة أسابيع
أخبار دولية
08:27
الأونروا: الضفة الغربية أصبحت "ساحة معركة" مع مقتل أكثر من 50 شخصا خلال خمسة أسابيع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-25
ميشال ضاهر مخاطبًا الحكومة: ثقتي كلها لكم و"أشد يدي على يدكم" والله يعينكم على مجلس النواب
آخر الأخبار
2025-02-25
ميشال ضاهر مخاطبًا الحكومة: ثقتي كلها لكم و"أشد يدي على يدكم" والله يعينكم على مجلس النواب
0
فنّ
11:24
رحيل المخرج والمؤلف المصري أحمد قاسم
فنّ
11:24
رحيل المخرج والمؤلف المصري أحمد قاسم
0
آخر الأخبار
04:11
قبلان: أثناء الأزمة ضاعت الأموال واخترب اقتصاد البلد ونصر على أن تتحمل الحكومة مسؤليتها في إلزام المصارف والمصرف المركزي في تحديد المسؤوليات بما يتعلق بالودائع وأن تعاد الأموال للناس ضمن خطوات سريعة
آخر الأخبار
04:11
قبلان: أثناء الأزمة ضاعت الأموال واخترب اقتصاد البلد ونصر على أن تتحمل الحكومة مسؤليتها في إلزام المصارف والمصرف المركزي في تحديد المسؤوليات بما يتعلق بالودائع وأن تعاد الأموال للناس ضمن خطوات سريعة
0
خبر عاجل
12:32
غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات
خبر عاجل
12:32
غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:47
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة
أخبار دولية
08:47
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة
0
أخبار دولية
08:45
ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك
أخبار دولية
08:45
ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك
0
تقارير نشرة الاخبار
08:42
إستكمال مناقشة البيان الوزاري للحكومة...
تقارير نشرة الاخبار
08:42
إستكمال مناقشة البيان الوزاري للحكومة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود
0
أخبار دولية
13:46
مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...
أخبار دولية
13:46
مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...
0
أخبار لبنان
13:45
شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين
أخبار لبنان
13:45
شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:34
مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات
أمن وقضاء
11:34
مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات
2
خبر عاجل
12:09
معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق
خبر عاجل
12:09
معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق
3
خبر عاجل
14:24
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك
خبر عاجل
14:24
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك
4
خبر عاجل
12:32
غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات
خبر عاجل
12:32
غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات
5
صحف اليوم
00:29
باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)
صحف اليوم
00:29
باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)
6
أخبار لبنان
12:01
جنبلاط قدّم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين: نحن مع التحرير الكامل
أخبار لبنان
12:01
جنبلاط قدّم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين: نحن مع التحرير الكامل
7
حال الطقس
00:43
طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت
حال الطقس
00:43
طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت
8
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More