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حماس ستسلّم جثث أربعة رهائن إسرائيليين الخميس مقابل إطلاق سراح أكثر من 600 فلسطيني

أخبار دولية
2025-02-26 | 06:59
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حماس ستسلّم جثث أربعة رهائن إسرائيليين الخميس مقابل إطلاق سراح أكثر من 600 فلسطيني
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حماس ستسلّم جثث أربعة رهائن إسرائيليين الخميس مقابل إطلاق سراح أكثر من 600 فلسطيني

أعلن مصدران فلسطينيان مطلعان على المفاوضات حول اتفاق الهدنة في قطاع غزة ان حماس ستسلّم الخميس جثث أربعة رهائن إسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 600 معتقل فلسطيني.
     
وأفاد أحد المصدرين وكالة فرانس برس أن "الوسطاء أبلغوا حماس أن موعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى ستحصل الخميس، وبحسب الاتفاق، ستسلّم حماس وفصائل المقاومة أربع جثث لأسرى إسرائيليين"، مضيفا "في المقابل، سوف تفرج إسرائيل عن 625 معتقلا فلسطينيا من سجونها".
     
وأوضح أن المعتقلين هم 602 كان يفترض أن يفرج عنهم السبت الماضي ولم تطلق سراحهم إسرائيل، بالإضافة الى 23 من الأطفال والنساء الذين سيفرج عنهم مقابل الجثامين.
     
وقال المصدر الآخر وهو قريب من حماس لفرانس برس إن "الوسطاء أبلغوا حماس أنهم يضمنون تنفيذ التبادل بالتزامن، ومواصلة العمل من أجل بدء مفاوضات المرحلة الثانية (من اتفاق الهدنة) في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني من دون مماطلة أو تعطيل".
     

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