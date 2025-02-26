الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينين في ضاحية باريس

أخبار دولية
2025-02-26 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينين في ضاحية باريس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينين في ضاحية باريس

قتلت الشرطة الفرنسية صباح الأربعاء رجلا يحمل سكينين "انقض بدون التفوه بكلمة" على مجموعة من الشرطيين صباح الأربعاء في ضواحي باريس، على ما أفاد مركز شرطة باريس وكالة فرانس برس.
     
ووقعت الحادثة قرابة الساعة 7,00 (8,00 ت غ) في دونيي في منطقة سين سان دوني إلى شمال باريس.
     
وأوضحت الشرطة أن "عناصر الشرطة المحلية تدخلوا" حيال "رجل جالس عند موقف حافلات يحمل سكينا في كل يد"، مضيفة أنه "عند وصول الفرقة انقض (الرجل) عليها بدون التفوه بكلمة".

أخبار دولية

الفرنسية

سكينين

ضاحية

باريس

LBCI التالي
لافروف يعلن عن اجتماع لدبلوماسيين روس وأميركيين الخميس في اسطنبول
حماس ستسلّم جثث أربعة رهائن إسرائيليين الخميس مقابل إطلاق سراح أكثر من 600 فلسطيني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-03

الشرطة الفرنسية: انتهاء عملية احتجاز الرهائن في سجن آرل الفرنسي بتسليم المحتجز نفسه

LBCI
أخبار دولية
2025-02-16

غارة إسرائيلية تقتل اثنين من الشرطة التي تديرها حماس في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-02-21

الشرطة السويدية: القبض على 3 رجال قرب سفارة إسرائيل في ستوكهولم

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-18

الخارجية الفرنسية: باريس تشدّد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:48

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب زاد بشكل كبير

LBCI
أخبار دولية
08:47

ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
08:45

ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك

LBCI
أخبار دولية
08:27

الأونروا: الضفة الغربية أصبحت "ساحة معركة" مع مقتل أكثر من 50 شخصا خلال خمسة أسابيع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-25

ميشال ضاهر مخاطبًا الحكومة: ثقتي كلها لكم و"أشد يدي على يدكم" والله يعينكم على مجلس النواب

LBCI
فنّ
11:24

رحيل المخرج والمؤلف المصري أحمد قاسم

LBCI
آخر الأخبار
04:11

قبلان: أثناء الأزمة ضاعت الأموال واخترب اقتصاد البلد ونصر على أن تتحمل الحكومة مسؤليتها في إلزام المصارف والمصرف المركزي في تحديد المسؤوليات بما يتعلق بالودائع وأن تعاد الأموال للناس ضمن خطوات سريعة

LBCI
خبر عاجل
12:32

غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:47

ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
08:45

ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:42

إستكمال مناقشة البيان الوزاري للحكومة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود

LBCI
أخبار دولية
13:46

مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...

LBCI
أخبار لبنان
13:45

شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:34

مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات

LBCI
خبر عاجل
12:09

معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق

LBCI
خبر عاجل
14:24

مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك

LBCI
خبر عاجل
12:32

غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات

LBCI
صحف اليوم
00:29

باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
12:01

جنبلاط قدّم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين: نحن مع التحرير الكامل

LBCI
حال الطقس
00:43

طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More