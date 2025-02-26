الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينين في ضاحية باريس

قتلت الشرطة الفرنسية صباح الأربعاء رجلا يحمل سكينين "انقض بدون التفوه بكلمة" على مجموعة من الشرطيين صباح الأربعاء في ضواحي باريس، على ما أفاد مركز شرطة باريس وكالة فرانس برس.



ووقعت الحادثة قرابة الساعة 7,00 (8,00 ت غ) في دونيي في منطقة سين سان دوني إلى شمال باريس.



وأوضحت الشرطة أن "عناصر الشرطة المحلية تدخلوا" حيال "رجل جالس عند موقف حافلات يحمل سكينا في كل يد"، مضيفة أنه "عند وصول الفرقة انقض (الرجل) عليها بدون التفوه بكلمة".