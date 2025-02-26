لافروف يعلن عن اجتماع لدبلوماسيين روس وأميركيين الخميس في اسطنبول

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن اجتماعا جديدا سيعقد بين دبلوماسيين روس وأميركيين الخميس في اسطنبول، بعد محادثات أولى جرت بين الطرفين في 18 شباط في السعودية وسط تقارب يحصل حاليا بين موسكو وواشنطن.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في قطر "سيجتمع دبلوماسيونا وخبراؤنا الرفيعي المستوى وسيبحثون المشكلات البنيوية التي تراكمت".



وتابع الوزير الذي زار أنقرة الإثنين قبل التوجه الثلاثاء إلى إيران، حليفة موسكو، ثم إلى قطر، أن الاجتماع "سيجري غدا في اسطنبول وأعتقد أن نتائجه ستظر إلى أي مدى يمكننا المضي قدما بسرعة وفعالية".

