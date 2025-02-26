إسرائيل تؤكد التوصل إلى اتفاق لتسلّم جثث أربعة رهائن في قطاع غزة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء من أجل تسليم جثث أربعة رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.



وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء التوصل إلى اتفاق دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأكد مسؤول إسرائيلي آخر التقارير نفسها. وكان مصدران فلسطينيان أكدا في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن حماس ستسلم الخميس جثث أربعة رهائن إسرائيليين.