ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة العسكرية السودانية إلى 46 قتيلا

قتل 46 شخصا في تحطم طائرة نقل للجيش السوداني مساء الثلاثاء في حي سكني قرب الخرطوم، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأربعاء.



ووقع الحادث في وقت ترتفع حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على العاصمة في إطار الحرب المتواصلة منذ نيسان/أبريل 2023. وحقق الجيش في الآونة الأخيرة تقدما على حساب قوات الدعم في الخرطوم ووسط البلاد.



وتحطمت الطائرة الثلاثاء قرب قاعدة وادي سيّدنا، وهي من أكبر المقار العسكرية التابعة للجيش في أم درمان.



وأعلن المكتب الإعلامي لولاية الخرطوم الأربعاء في بيان أنه "بعد اكتمال عمليات رفع الانقاض من المنازل التي تاثرت بسقوط الطائرة بالحارة 75 الاسكان واكتمال الحصر النهائي، بلغ عدد الشهداء 46 شهدا والجرحى عشرة".