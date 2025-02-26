الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة العسكرية السودانية إلى 46 قتيلا

أخبار دولية
2025-02-26 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة العسكرية السودانية إلى 46 قتيلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة العسكرية السودانية إلى 46 قتيلا

قتل 46 شخصا في تحطم طائرة نقل للجيش السوداني مساء الثلاثاء في حي سكني قرب الخرطوم، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأربعاء.
     
ووقع الحادث في وقت ترتفع حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على العاصمة في إطار الحرب المتواصلة منذ نيسان/أبريل 2023. وحقق الجيش في الآونة الأخيرة تقدما على حساب قوات الدعم في الخرطوم ووسط البلاد.
     
وتحطمت الطائرة الثلاثاء قرب قاعدة وادي سيّدنا، وهي من أكبر المقار العسكرية التابعة للجيش في أم درمان.
     
وأعلن المكتب الإعلامي لولاية الخرطوم الأربعاء في بيان أنه "بعد اكتمال عمليات رفع الانقاض من المنازل التي تاثرت بسقوط الطائرة بالحارة 75 الاسكان واكتمال الحصر النهائي، بلغ عدد الشهداء 46 شهدا والجرحى عشرة". 

أخبار دولية

حصيلة

الطائرة

العسكرية

السودانية

قتيلا

LBCI التالي
الأونروا: الضفة الغربية أصبحت "ساحة معركة" مع مقتل أكثر من 50 شخصا خلال خمسة أسابيع
إسرائيل تؤكد التوصل إلى اتفاق لتسلّم جثث أربعة رهائن في قطاع غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:53

19 قتيلا على الأقل في تحطم الطائرة العسكرية في السودان الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
2025-02-01

ارتفاع حصيلة قصف قوات الدعم السريع على سوق في السودان إلى 54 قتيلا

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-21

إرتفاع حصيلة الحريق في منتجع للتزلج في تركيا إلى 76 قتيلًا

LBCI
أخبار دولية
2025-02-07

قتيلان في تحطم طائرة صغيرة في شارع بساو باولو وارتطامها بحافلة (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:29

ترامب: واشنطن ستفرض "قريبا" رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
13:28

موقف ويتكوف بشأن التطبيع وخارطة الطريق الأميركية...

LBCI
أخبار دولية
13:26

12 قتيلا بغارات شنّتها تركيا في شمال شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:18

ترامب: على أوكرانيا أن "تنسى" مسألة الانضمام إلى حلف الأطلسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:40

مركز عمليات طوارىء الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق الهرمل - القصر أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-07

باسيل بحث وبقرادونيان في الإستحقاق الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-21

سلام أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام شهر رمضان المبارك

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-29

سقوط مسيّرة للجيش في منطقة الحيصة - عكار... ولا إصابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تفاصيل جلسة مناقشة البيان الوزاري...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اليوم الثاني للثقة: سياسة مع "رشّة" بيان وزاري!

LBCI
أخبار دولية
13:28

موقف ويتكوف بشأن التطبيع وخارطة الطريق الأميركية...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:10

مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025

LBCI
أخبار دولية
11:35

ويتكوف: لبنان قادر على حشد الجهود للتطبيع مع إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
08:47

ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
08:45

ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:42

إستكمال مناقشة البيان الوزاري للحكومة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:24

مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك

LBCI
خبر عاجل
09:04

غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة على طريق حوش السيد علي - القصر - شمال الهرمل

LBCI
صحف اليوم
00:29

باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)

LBCI
حال الطقس
00:43

طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت

LBCI
أخبار لبنان
03:20

بيان حول التحويلات المالية عن شهر شباط للمستفيدين من برنامج "أمان"

LBCI
أخبار لبنان
05:44

مصدر نيابي في التيار: انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة اعتراضا على حصر كلمته بالنائب باسيل فيما التكتل هو الوحيد الذي يقف في صفوف المعارضة وبالتالي فإن كلمات الكتل الداعمة هي لزوم ما لا يلزم علما ان النظام الداخلي يسمح للنواب بالكلام

LBCI
أخبار لبنان
13:45

شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 26-02-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More