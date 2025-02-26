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وصول الرئيس السوري الانتقالي إلى الأردن

أخبار دولية
2025-02-26 | 06:08
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وصول الرئيس السوري الانتقالي إلى الأردن
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وصول الرئيس السوري الانتقالي إلى الأردن

وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأربعاء إلى عمان حيث سيجري محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وفق ما أفاد الديوان الملكي.
     
وحطّت طائرة الشرع في مطار ماركا في عمان قرابة الساعة 12,15 ظهرا (09,15 ت غ)، وفقا لمصوّر في وكالة فرانس برس.
     
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني استقبل الرئيس السوري لدى وصوله الى المطار.
     
ثم توجّه الملك والشرع مباشرة الى قصر رغدان لعقد مباحثات هي الأولى بينهما منذ تولي الشرع السلطة.
     
ويرافق الشرع وزير الخارجية أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين.
     

أخبار دولية

الرئيس

السوري

الانتقالي

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