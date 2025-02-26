الأونروا: الضفة الغربية أصبحت "ساحة معركة" مع مقتل أكثر من 50 شخصا خلال خمسة أسابيع

أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أنّ الضفة الغربية المحتلة أصبحت "ساحة معركة" مع مقتل أكثر من خمسين شخصا منذ كانون الثاني وفي ظل عملية واسعة النطاق يشنّها الجيش الإسرائيلي.



وقال لازاريني في منشور على منصة إكس: "الضفة الغربية تشهد امتدادا مثيرا للقلق للحرب في غزة".