الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب زاد بشكل كبير

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس، بأنّ إيران زادت بطريقة "مقلقة للغاية" مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من عتبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.



وفي الثامن من شباط، بلغ إجمالي هذا المخزون 274,4 كيلوغراما (مقابل 182,2 كيلوغراما قبل ثلاثة أشهر)، ممّا يشير إلى تسارع واضح في معدّل الإنتاج.